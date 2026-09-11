В Новосибирске умер осуждённый за убийство женщины и её дочери боец ММА
В Новосибирске скончался Фарход Рахимзода, которого приговорили к 23 годам лишения свободы за жестокое убийство 39-летней женщины и её несовершеннолетней дочери.
По данным Om1 Новосибирск, следствие установило, что 33-летний уроженец Таджикистана познакомился с матерью-одиночкой в 2023 году. Между ними завязались отношения. За день до убийства Ольга купила автомобиль и рассказала возлюбленному, что у нее осталось ещё около четырёх миллионов рублей.
20 января 2024 года мужчина вывез женщину с ребёнком в безлюдное место, где убил обеих, а после расправы похитил деньги и автомобиль. Задержали его при попытке пересечь границу Казахстана и Узбекистана.
В октябре 2025 года суд приговорил его к 23 годам лишения свободы. Прокуратура же запрашивала пожизненное наказание. 11 сентября стало известно о его смерти, однако причина не сообщается.
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