09 сентября 2026, 03:14

Фото: iStock / eranicle

28 июня 2011 года в Нижнем Новгороде произошла трагедия, причиной которой стал бытовой конфликт между матерью и 16-летним сыном. 37-летняя Ирина Крылова (все имена изменены) во время ссоры с подростком Денисом Орловым убила его. Поводом для конфликта стал отказ подростка есть лапшу быстрого приготовления. Однако во время расследования выяснилось, что агрессивное поведение матери по отношению к сыну началось задолго до трагедии. Женщина неоднократно угрожала ему и устраивала громкие скандалы из-за незначительных бытовых ситуаций. Подробнее о случившемся — в материале «Радио 1».





Содержание Надоели макароны Соседки увидели подростка с ножевым ранением Мать и раньше угрожала сыну ножом Денис не хотел оставлять мать одну Похороны: «вечная тебе память, братишка» Подростка хоронили всем миром «Я задыхаюсь»: приговор матери за убийство сына

Надоели макароны

«Мам, мне уже надоела эта лапша. Дай лучше гречку или рис», — спокойно ответил подросток.

Фото: iStock / kieferpix

Соседки увидели подростка с ножевым ранением

«Ты что же такое натворила, мамаша», — обратились они к Ирине.

Сын напал на пожилую мать и пытался расправиться с ней ради денег

Мать и раньше угрожала сыну ножом

«На месте Дениса мог оказаться и я, если бы не успел развестись. На мой взгляд, ей давно следовало бы показаться психиатру. Ни с того, ни с сего Ира могла поднять скандал и кинуться с ножом — хоть на меня, хоть на собственного сына», — делился он.

Фото: iStock / Igor Bastrakov

Денис не хотел оставлять мать одну

«Когда мы с Ириной разводились, я предложил Денису остаться жить со мной, а он только головой покачал, сказал, что не может маму оставить одну», — вспоминал Сергей.

Похороны: «вечная тебе память, братишка»

Фото: iStock / izzzy71

Подростка хоронили всем миром

«Я задыхаюсь»: приговор матери за убийство сына

Фото: iStock / Rawpixel

«Я задыхаюсь. И не столько от жары, сколько от нервного стресса», — сказала она.