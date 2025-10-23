Жители российского города удивились при ожидании отопления — видео

23 октября 2025, 15:24

Mash: в девятиэтажке в Симферополе прорвало трубы вместо отопления — видео

Фото: istockphoto/almaphoto

Жители одного из домов в Симферополе вместо отопления остались с «холодным душем». Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».