Жители российского города удивились при ожидании отопления — видео

Mash: в девятиэтажке в Симферополе прорвало трубы вместо отопления — видео
Жители одного из домов в Симферополе вместо отопления остались с «холодным душем». Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».
Инцидент произошёл в девятиэтажке на улице Лермонтова: подъезд и несколько квартир оказались затопленными.
На опубликованных кадрах видно, как вода течёт с потолка на лестничной клетке и покрывает пол в квартире. По данным источника, трубы прорвало после того, как по ним пустили холодную воду. В связи с аварией отключили лифты.
По факту случившегося местная прокуратура начала проверку.
