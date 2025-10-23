Стала известна причина давки в раздевалке московской школы

23 октября 2025, 14:52

Давка в раздевалке школы №548 Москвы произошла из-за закрытой второй двери

Фото: iStock/Natalia Bodrova

Стала известна причина давки возле раздевалки в школе №548 на юге Москвы. Подробности приводит РИА Новости со ссылкой на директора Ефима Рачевского.





По его словам, инцидент произошел 22 октября. Столпотворение образовалось из-за того, что охранник не открыл вторую дверь. В результате потоки входящих и выходящих школьники столкнулись друг с другом.



При этом никто из ребят, как отмечает директор, не обращался к старшим с жалобами или за помощью. В школе приняли меры, чтобы ситуация не повторилась.

«Потоки детей разведены, усилено дежурство, охранник дополнительно проинструктирован», — заверил директор.