Стала известна причина давки в раздевалке московской школы
Давка в раздевалке школы №548 Москвы произошла из-за закрытой второй двери
Стала известна причина давки возле раздевалки в школе №548 на юге Москвы. Подробности приводит РИА Новости со ссылкой на директора Ефима Рачевского.
По его словам, инцидент произошел 22 октября. Столпотворение образовалось из-за того, что охранник не открыл вторую дверь. В результате потоки входящих и выходящих школьники столкнулись друг с другом.
При этом никто из ребят, как отмечает директор, не обращался к старшим с жалобами или за помощью. В школе приняли меры, чтобы ситуация не повторилась.
«Потоки детей разведены, усилено дежурство, охранник дополнительно проинструктирован», — заверил директор.Кроме того, он принес извинения родителям учеников. Сейчас в связи с произошедшим проводится проверка. Всех виновных обещают привлечь к ответственности.
Как видно и слышно на записи из телеграм-канала «Московская хроника», дети громко кричали и толкались. Некоторые из них попадали на пол под напором толпы. Источник также отмечал, что несколько школьников получили ушибы и растяжения.