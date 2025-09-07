В российском трамвае зацеперы сломали рёбра пассажиру, сделавшему им замечание

07 сентября 2025, 18:42

В Новосибирске подростки-зацеперы напали на пассажира, сделавшего им замечание

Фото: Istock/Yury Karamanenko

В Новосибирске группа молодых людей напала на пассажира в трамвае после его замечания. Подробности сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black».





Инцидент произошёл вечером 6 сентября на остановке «Кирзавод». Конфликт начался после того, как мужчина сделал замечание подросткам, которые практиковали опасное катание снаружи вагона (зацепинг).



Свидетельница событий рассказала, что молодые люди отреагировали на слова пассажира крайне агрессивно. Один из них нанёс мужчине удар ногой в область лица. Затем нападавшие применили против пострадавшего перцовый баллончик и облили ему лицо дважды.

«Зацеперы уже в край оборзели... Сломаны два ребра, мужчина сейчас находится в травме», — сообщила очевидица потасовки.