В Новосибирске заключенные в колонии надругались над подростком

Фото: istock / Andrii Zorii
В Новосибирске у 16-летнего подростка из колонии обнаружили в брюшной полости инородные предметы.
По предварительной информации, предметы остались там после изнасилования, пишет Telegram-канал Mash Siberia.
ЧП случилось в Новосибирской воспитательной колонии. По данным правоохранителей, над парнем надругались 29 ноября, но в больницу подростка госпитализировали только спустя несколько дней. Медики обнаружили у осужденного за разбой подростка деревянные щепки в брюшной полости.
Подозреваемыми проходят трое осужденных (от 17 до 18 лет). Двое из них отбывают наказание за насильственные действия, один – за разбой. Возбуждено уголовное дело.
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ЧП случилось в Новосибирской воспитательной колонии. По данным правоохранителей, над парнем надругались 29 ноября, но в больницу подростка госпитализировали только спустя несколько дней. Медики обнаружили у осужденного за разбой подростка деревянные щепки в брюшной полости.
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Мария Фирсова