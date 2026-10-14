В Новосибирской области хозяин акита-ину выплатит 350 тысяч рублей ребёнку
В Новосибирской области пятилетний мальчик пострадал от нападения собаки
В Новосибирской области владелец собаки породы акита-ину выплатит 350 тысяч рублей компенсации морального вреда пятилетнему мальчику, которого животное укусило на дачном участке.
Инцидент произошёл в августе 2026 года в одном из садовых товариществ Новосибирского района. Ребёнок играл с другими детьми, когда на него напала собака. Об этом сообщает Om1 Новосибирск со ссылкой на региональную прокуратуру.
«В связи с нападением собаки ребёнок перенёс физическую боль, испытал страх», — сообщили в прокуратуре.Прокурор Новосибирского района обратился в суд в интересах мальчика и потребовал взыскать с владельца животного компенсацию морального вреда. Октябрьский районный суд удовлетворил иск. Хозяин собаки должен выплатить пострадавшему ребёнку 350 тысяч рублей.