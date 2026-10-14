В Новосибирской области хозяин акита-ину выплатит 350 тысяч рублей ребёнку

14 октября 2026, 17:18

В Новосибирской области пятилетний мальчик пострадал от нападения собаки

Фото: istockphoto / Katerina_Brusnika

В Новосибирской области владелец собаки породы акита-ину выплатит 350 тысяч рублей компенсации морального вреда пятилетнему мальчику, которого животное укусило на дачном участке.





Инцидент произошёл в августе 2026 года в одном из садовых товариществ Новосибирского района. Ребёнок играл с другими детьми, когда на него напала собака. Об этом сообщает Om1 Новосибирск со ссылкой на региональную прокуратуру.



«В связи с нападением собаки ребёнок перенёс физическую боль, испытал страх», — сообщили в прокуратуре.