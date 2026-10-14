Ревнивый россиянин расправился с возлюбленной и закопал ее тело

14 октября 2026, 16:44

Девять лет получил житель Дагестана, задушивший и закопавший сожительницу

Фото: iStock/Zolnierek

Жителя Дагестана приговорили к девяти годам лишения свободы за убийство сожительницы. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по республике.