Ревнивый россиянин расправился с возлюбленной и закопал ее тело
Жителя Дагестана приговорили к девяти годам лишения свободы за убийство сожительницы. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по республике.
По версии следствия, осужденный совершил преступление в 2025 году. Он постоянно ревновал свою возлюбленную, с которой жил вместе в Кизлярском районе. Однажды на этой почве мужчина набросился на женщину и задушил ее. Осознав содеянное, он решил скрыть следы, вывез тело в Тарумовский район, где закопал.
Фигуранта признали виновным по части первой статьи 105 УК. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.
Ранее сообщалось, что суд в Краснодарском крае приговорил 19-летнюю мать к 6,5 годам колонии общего режима за смертельный удар погремушкой по своей четырехмесячной дочери.
Читайте также: