В российском регионе нашли пропавшего трехлетнего мальчика
В Амурской области трехлетнего мальчика нашли живым в кукурузном поле
Трехлетнего мальчика, пропавшего в Амурской области, нашли живым. Об этом сообщили в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям, пишет РИА Новости.
Ранее в центре сообщали, что ребенок исчез. Его видели идущим в сторону выезда из села Амурской области.
«Ребенка нашли в кукурузном поле», — заявили в центре.
Перед этим стало известно, что пропавшего более десяти дней назад российского подростка нашли. Его обнаружили росгвардейцы в курортном городе Сочи. Сотрудникам помогла ориентировка. Подробности — в нашем материале.