В российском регионе нашли пропавшего трехлетнего мальчика

14 октября 2026, 17:12

В Амурской области трехлетнего мальчика нашли живым в кукурузном поле

Фото: istockphoto/Dzurag

Трехлетнего мальчика, пропавшего в Амурской области, нашли живым. Об этом сообщили в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям, пишет РИА Новости.





Ранее в центре сообщали, что ребенок исчез. Его видели идущим в сторону выезда из села Амурской области.





«Ребенка нашли в кукурузном поле», — заявили в центре.