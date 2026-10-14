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В российском регионе нашли пропавшего трехлетнего мальчика

В Амурской области трехлетнего мальчика нашли живым в кукурузном поле
Фото: istockphoto/Dzurag

Трехлетнего мальчика, пропавшего в Амурской области, нашли живым. Об этом сообщили в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям, пишет РИА Новости.



Ранее в центре сообщали, что ребенок исчез. Его видели идущим в сторону выезда из села Амурской области.

«Ребенка нашли в кукурузном поле», — заявили в центре.

Перед этим стало известно, что пропавшего более десяти дней назад российского подростка нашли. Его обнаружили росгвардейцы в курортном городе Сочи. Сотрудникам помогла ориентировка. Подробности — в нашем материале.
Никита Кротов

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