Звезду «Дома-2» Дениса Мокроусова избили в Москве

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После неё телевизионная звезда вызвал скорую помощь и правоохранителей. Медики выявили у Мокроусова перелом нижней челюсти со смещением и перелом передней стенки лобной пазухи. Нападавший мужчина в этот момент уже находился в полиции для дальнейшего разбирательства в случившемся.
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