В Таиланде задержали россиянина за торговлю марихуаной под видом аренды байков
На острове Ко Панган полицейские арестовали 35-летнего гражданина России Михаила Чадского, который маскировал наркобизнес под пункт проката автомобилей и мотоциклов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Во время обыска его арендованного автомобиля и дома правоохранители обнаружили навозные грибы, марихуану, шоколад и снеки с психоактивными добавками, а также приспособления для употребления наркотиков.
Россиянин заявил, что всё найденное принадлежит ему, но он якобы не знал о незаконности хранения и продажи подобных веществ. По данным полиции, Чадский вёл деятельность без лицензии около двух месяцев, совмещая прокат транспорта с торговлей наркотиками.
Теперь мужчине предъявлены обвинения сразу по четырём статьям — от ведения незаконного бизнеса до распространения запрещённых веществ. Туристическая полиция Таиланда заявила, что усилит контроль за иностранцами, подозреваемыми в преступной деятельности в курортных районах.
