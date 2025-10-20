В Таиланде задержали россиянина за торговлю марихуаной под видом аренды байков

20 октября 2025, 07:36

Фото: iStock/Chalabala

На острове Ко Панган полицейские арестовали 35-летнего гражданина России Михаила Чадского, который маскировал наркобизнес под пункт проката автомобилей и мотоциклов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.