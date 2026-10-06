Грузовой вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку на юге Камчатки
Вертолет Ми-8, который совершил жесткую посадку на юге Камчатки, выполнял перевозку груза. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минтранс региона.
Согласно материалу, на борту в момент резкого приземления находились три члена экипажа. Предварительно, угрозы для жизни и здоровья людей в настоящий момент нет. После посадки экипаж самостоятельно вышел на связь и сообщил о случившемся — информацию об инциденте передал командир воздушного судна.
Уточняется, что вертолет принадлежит АО «Камчатское авиапредприятие». Сейчас Ми-8 лежит на боку, у него повреждены лопасти. В район происшествия вылетел вертолет Росавиации.
Вчера поздно вечером «Радио 1» передавало, что на северо-западе Москвы произошло ДТП с участием мужчины на электровелосипеде. Подробности читайте здесь.
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