06 октября 2026, 05:21

ТАСС: Украинские бойцы выдают свои позиции громким смехом и запахом жареного шашлыка

Фото: iStock/Oksana Starostina

Украинские бойцы на Запорожском направлении нередко сами раскрывают свои позиции из-за неосторожного поведения: шума, музыки и костров. Об этом в беседе с ТАСС сообщил штурмовик группировки «Днепр» с позывным Протока.





По его словам, украинцы допускают весьма серьезные ошибки, желая повеселиться. Время от времени они могут включать музыку на полную громкость, шумно разговаривать и заливисто смеяться. Когда ветер дует в сторону российских позиций, подобные звуки очень хорошо слышны. Это упрощает задачу для военнослужащих, которые ведут наблюдение, и позволяет быстрее выявлять позиции ВСУ.





«Ну и также костры разжигают, даже запах жареного шашлыка иногда доносится», — поделился Протока.