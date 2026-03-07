В Волгограде пенсионеры и инвалиды годы живут в аварийном общежитии
Жители аварийного общежития в Волгограде пожаловались на опасные условия проживания и отсутствие помощи после коммунальной аварии. Об этом они рассказали Telegram-каналу «Осторожно, новости».
Речь идет о доме № 19 на Штурманской улице. По словам жильцов, большинство из которых пенсионеры, инвалиды и ветераны труда, здание находится в аварийном состоянии: на стенах появились трещины, подвал регулярно затапливает водой, часто возникают проблемы с отоплением, а на лестничных площадках висят оголённые провода.
2 марта в одной из комнат общежития произошёл прорыв трубы, из-за чего помещения залило кипятком. Жители утверждают, что сотрудники МЧС не реагировали на вызовы в течение всего дня, поэтому людям пришлось устранять аварию самостоятельно. Подвал здания, по их словам, до сих пор остаётся затопленным.
Жильцы также сообщили, что ранее обращались с жалобами в различные инстанции, включая прокуратуру. После проверок им обещали расселение и последующий снос здания, однако этого до сих пор не произошло. При этом администрация сообщала, что капитальный ремонт общежития запланирован только на 2042 год. По словам людей, дом постепенно разрушается: в помещениях распространяется грибок, батареи регулярно прорывает, а проводка находится в аварийном состоянии.
