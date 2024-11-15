Квартира миллиардера вспыхнула в центре Москвы

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В центре Москвы сегодня, 15 ноября, загорелась квартира 57-летнего миллиардера Дмитрия Озерского, сообщает телеграм-канал SHOT. Пожар, как утверждается, произошел в квартире площадью 300 квадратных метров на Староконюшенном переулке на Арбате.
По информации издания, владелец квартиры — Дмитрий Озерский, председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума, который занимается добычей краба и морепродуктов.
Отмечается, что пожар удалось быстро потушить оперативно прибывшим спасателям. Огонь повредил личные вещи и подвесной потолок. О пострадавших не сообщается.
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