В Новотроицке трое рабочих получили смертельные ожоги на производстве
На металлургическом комбинате АО «Уральская сталь» в Новотроицке произошла трагедия, сообщает предприятие на официальной странице в соцсети в «ВКонтакте».
15 октября во время очистки оборудования трое рабочих получили серьезные ожоги. Два сотрудника подрядной организации и один работник предприятия попали в больницу, но, к сожалению, спустя сутки скончались.
Комбинат сообщил, что пострадавшим оказали медицинскую помощь, но этого не хватило. В настоящее время организовано расследование для выяснения причин инцидента.
Предприятие выразило соболезнования семьям погибших и пообещало оказать необходимую поддержку. «Уральская сталь» занимает важное место в российской черной металлургии и продолжает свою работу после этой трагедии.
