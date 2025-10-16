Достижения.рф

В Новотроицке трое рабочих получили смертельные ожоги на производстве

На металлургическом комбинате АО «Уральская сталь» в Новотроицке произошла трагедия, сообщает предприятие на официальной странице в соцсети в «ВКонтакте».



15 октября во время очистки оборудования трое рабочих получили серьезные ожоги. Два сотрудника подрядной организации и один работник предприятия попали в больницу, но, к сожалению, спустя сутки скончались.

Комбинат сообщил, что пострадавшим оказали медицинскую помощь, но этого не хватило. В настоящее время организовано расследование для выяснения причин инцидента.

Предприятие выразило соболезнования семьям погибших и пообещало оказать необходимую поддержку. «Уральская сталь» занимает важное место в российской черной металлургии и продолжает свою работу после этой трагедии.

Дарья Осипова

