В Кемеровской области мужчина напал с ножом на пенсионерку в магазине
В Кемеровской области мужчина напал с ножом на пенсионерку в магазине. Об этом сообщает Telegram-канал, связанный с силовыми структурами.
Инцидент произошёл утром 27 января. Неадекватный мужчина подошёл к пожилой женщине и нанёс ей ножевое ранение. На помощь пенсионерке бросилась сотрудница магазина, которая сумела оттащить нападавшего. После этого мужчина снял куртку, встал на колени и начал кричать.
Пострадавшая госпитализирована, её жизни угрозы нет. Обстоятельства происшествия уточняются.
