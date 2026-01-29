Достижения.рф

В Кемеровской области мужчина напал с ножом на пенсионерку в магазине

Фото: iStock/tiero

В Кемеровской области мужчина напал с ножом на пенсионерку в магазине. Об этом сообщает Telegram-канал, связанный с силовыми структурами.



Инцидент произошёл утром 27 января. Неадекватный мужчина подошёл к пожилой женщине и нанёс ей ножевое ранение. На помощь пенсионерке бросилась сотрудница магазина, которая сумела оттащить нападавшего. После этого мужчина снял куртку, встал на колени и начал кричать.

Пострадавшая госпитализирована, её жизни угрозы нет. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее стало известно, что в Новосибирске супруги пытались изгнать сущность из малолетней девочки и получили срок за истязания. По итогу ребенок скончался.

