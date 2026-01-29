Достижения.рф

В Петербурге подростки устроили стрельбу в ТЦ «Академ-Парк» — видео

Фото: iStock/Elena Esich

Группа подростков устроила стрельбу в торговом центре «Академ-Парк» в Санкт-Петербурге. В результате инцидента пострадала посетительница.



Как сообщает РЕН ТВ, стрельба произошла у входа в здание ТЦ. На опубликованных кадрах видно, как один из подростков открыл огонь в сторону внутреннего пространства торгового центра. Пуля попала случайной посетительнице — женщине ранили правую щёку.

После случившегося участники инцидента скрылись с места происшествия. Пострадавшей оказали медицинскую помощь.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы устанавливают личности подростков и обстоятельства произошедшего.

Иван Мусатов

