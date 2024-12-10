Российский БПЛА залетел в форточку к украинскому пулеметчику и устранил его

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Российский беспилотник «Молния-2» уничтожил позицию пулеметчика ВСУ в многоэтажном здании, что позволило подразделениям ВС РФ продвинуться в направлении центра Курахово в ДНР.
Оператор дрона из Южной группировки войск с позывным «Печорин» рассказал РИА Новости, что удар был нанесен с предельной дальности, точно через окно, что подавило пулеметный огонь противника.
Для удара были использованы два боезаряда КЗ-6, которые дрон успешно доставил на позицию противника.
Ранее «Радио 1» передавало, как украинскому беглецу от мобилизации спас жизнь рыжий котенок.
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«Пулеметчик занял позицию в многоэтажке, откуда держал под контролем основную дорогу захода в город, не давая пехоте двигаться. Удар пришелся точно в форточку, после чего пулеметный огонь прекратился», — уточнил собеседник.
Для удара были использованы два боезаряда КЗ-6, которые дрон успешно доставил на позицию противника.
Ранее «Радио 1» передавало, как украинскому беглецу от мобилизации спас жизнь рыжий котенок.
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Мария Моисеева