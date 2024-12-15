Над рядом областей Украины объявлена воздушная тревога

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На территории Украины объявлена воздушная тревога в Черкасской, Житомирской, Ровненской и Хмельницкой областях. Об этом сообщает РИА Новости.
«Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Житомирской, Ровненской и Хмельницкой областях Украины», — пишут в издании со ссылкой на онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.
Согласно предоставленным данным, в Житомирской области тревога объявлена в 22:17, в Ровненской — в 22:55, в Черкасской — в 23:08, в Хмельницкой — в 23:30 по московскому времени.
«Радио 1» сообщало, что 14 декабря жители Сочи рассказали о ряде взрывов над городом. Беспилотники были сбиты системой противовоздушной обороны.
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