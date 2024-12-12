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Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) прилетел в Олимпийский стадион Цзиньчжоу в Китае, на котором играют команды местной Суперлиги «Далянь Шидэ», сообщил Телеграм-канал Mash.
В результате попадания беспилотного летательного аппарата пострадал один человек.
Дрон не справился с управлением, врезался в здание и загорелся. Инцидент произошёл во время того, как компания проводила испытания. Очевидцы рассказывали, что обломки беспилотника были разбросаны по земле. На фрагментах крыла — слово «чрезвычайная ситуация».
Ранее сообщалось, что в ночь с 11 на 12 декабря дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 16 БПЛА над 4 регионами Российской Федерации. В Минобороны РФ отметили, что над территорией Курской области уничтожено четыре БПЛА, один – над территорией Чеченской Республики, три – над территорией Республикой Северная Осетия-Алания и восемь – над территорией Республики Крым.
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Ольга Енгалычева