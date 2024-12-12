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БПЛА прилетел в Олимпийский стадион Цзиньчжоу в Китае

Фото: iStock/ NiseriN

Фото: iStock/ NiseriN

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) прилетел в Олимпийский стадион Цзиньчжоу в Китае, на котором играют команды местной Суперлиги «Далянь Шидэ», сообщил Телеграм-канал Mash.


В результате попадания беспилотного летательного аппарата пострадал один человек.

Дрон не справился с управлением, врезался в здание и загорелся. Инцидент произошёл во время того, как компания проводила испытания. Очевидцы рассказывали, что обломки беспилотника были разбросаны по земле. На фрагментах крыла — слово «чрезвычайная ситуация».

Ранее сообщалось, что в ночь с 11 на 12 декабря дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 16 БПЛА над 4 регионами Российской Федерации. В Минобороны РФ отметили, что над территорией Курской области уничтожено четыре БПЛА, один – над территорией Чеченской Республики, три – над территорией Республикой Северная Осетия-Алания и восемь – над территорией Республики Крым.

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11-летняя девочка три дня провела одна в открытом море
12 декабря 2024, 19:19

Фото: istockphoto/vector photo gallery

11-летняя девочка из Сьерра-Леоне три дня провела в Средиземном море. Она оказалась наедине с морской стихией после затопления судна.
Об этом сообщает BBC News. Она плыла с 44 мигрантами в Европу, но во время разыгравшегося шторма лодка перевернулась. Некоторое время девочка видела двух человек на поверхности воды, но затем потеряла их из вида. Она осталась одна в открытом море.

Три дня девочка держалась на поверхности с помощью спасательного жилета и двух камер для шин. Она сильно пострадала от переохлаждения, однако могла говорить и идти. Ее случайно обнаружили спасатели из организации Compass Collective.
Предполагается, что из всей группы тунисцев-мигрантов выжила только девочка.

Средиземноморский трафик мигрантов — маршрут переправки мигрантов из Африки в Европу через Средиземное море. Получил широкую известность в связи с частой массовой гибелью мигрантов при пересечении моря. В качестве плавсредств мигранты используют самые разные плавсредства — от рыболовных траулеров до плотов и надувных лодок. Многие гибнут, так и не достигнув Европы.

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#мигранты
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Водитель BMW сгорел заживо после ДТП у Кремля
В центре Москвы BMW на полной скорости влетела в автобус
12 декабря 2024, 19:00

Фото: iStock/frodelil

Автомобиль BMW на полной скорости влетел в автобус в центре Москвы. Водитель внедорожника сгорел заживо, пишет Telegram-канал Readovka.
Отмечается, что трагедия произошла на улице Воздвиженка, в районе Кремля. Автомобиль влетел в движущийся автобус на такой высокой скорости, что машину отбросило в столб, после чего она сразу же загорелась. В результате водитель иномарки сгорел заживо. Также сообщается об одном пострадавшем.

В пресс-службе ГУП «Мосгортранс» подчеркнули, что по предварительной версии, водитель внедорожника не справился с управлением и столкнулся с электробусом маршрута М2.

В настоящее время на месте аварии работают экстренные службы.

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#авария
#автобус
#автомобиль
#москва
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Заключенный из «Черного дельфина» признался в убийстве, совершенном в 2002 году
12 декабря 2024, 17:45

Фото: iStock/ gorbondarenko

Следственный комитет в Санкт-Петербурге предъявил мужчине обвинение за изнасилование и убийство 11-летней девочки в 2002. Он более десяти лет отбывает пожизненное лишение свободы за убийство экс-супруги и её сына в 2011 году. Фигуранта доставили в Санкт-Петербург из колонии «Черный дельфин» в Оренбургской области, он полностью признал вину в преступлениях, сообщили ТАСС в пресс-службе ГСУ СК России по городу.
«Сегодня следователями фигуранту предъявлено обвинение, в ходе допроса он полностью признал вину в совершенном преступлении. С ним проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств, а также выявление возможного совершения аналогичных преступлений», — говорилось в сообщении.

Следствие полагает, что в ночь на 24 сентября 2002 года ныне заключённый Виталий Шевцов напал на 11-летнюю девочку и много раз ударил её по голове тупым предметом, а потом изнасиловал. Из-за полученных травм ребёнок скончался на месте инцидента, а мужчина скрылся с места преступления.

В сентябре 2002 года возбудили уголовное дело по факту убийства малолетней, сопряженном с изнасилованием. Установить причастность Виталия Шевцова к преступлению получилось из-за слаженной работы следователей и криминалистов.

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#убийство
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В Киселёвске выпал чёрный снег
Жители Киселёвска жалуются на экологию: облако угольной пыли снова накрыло город
12 декабря 2024, 17:22

Фото: iStock/I'm love photography and art. This is me.

В Киселёвске в Кемеровской области снова выпал чёрный снег, у многих жителей такое «чудо природы» не вызывает удивление – город, расположенный в южной части Кузнецкого угольного бассейна (Кузбасса), часто накрывает облако угольной пыли.
Как пишет портал Vse42.ru, то, что выпал чёрный снег, свидетельствует об ухудшении экологической обстановки в Киселёвске. По наблюдениям местных жителей, источником выбросов является обогатительный комбинат в районе Афонино.

С таким явлением, как чёрный снег, также часто сталкиваются жители Ленинска-Кузнецкого и Прокопьевска, где немало шахт и разрезов. Сажей покрыты не только дороги, тротуары, она оседает и на подоконниках квартир. Выбросы в атмосферу происходят круглый год, но зимой результаты работы горных предприятий особенно очевидны.

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#снег
#город
#жители
#экология
#кемерово
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Подмосковные росгвардейцы задержали вора, четырежды обокравшего один и тот же магазин
Подмосковные росгвардейцы задержали вора, четырежды обокравшего магазин
12 декабря 2024, 17:22

Фото: пресс-служба Росгвардии МО

Сотрудники Ленинского отдела вневедомственной охраны задержали подозреваемого в серии краж из одного и того же магазина. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«Стражи порядка прибыли по сигналу тревоги в охраняемый торговый центр. Как выяснилось, сотрудник службы безопасности магазина заметил мужчину, спрятавшего под верхней одеждой свитер. Не оплатив его, неизвестный пытался скрыться, но был задержан росгвардейцами. При просмотре записей камер видеофиксации стало понятно, что злоумышленник совершил уже три кражи из того же супермаркета», – говорится в сообщении.
Правонарушителем оказался ранее судимый 31-летний мужчина, который привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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#супермаркет
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#задержание
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В московской квартире школьник взорвал петарду
12 декабря 2024, 16:30

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Одиннадцатилетний Федя взорвал петарду дома в Москве.
Как пишет Telegram-канал SHOT, ночью, когда мама уснула в соседней комнате, пятиклассник достал петарду и в 23 часа поджёг её.

Петарда взорвалась прямо в руках у школьника, также пострадали ноги мальчика. Врачи госпитализировали его с ожогами I и II степени.

Ранее в Санкт-Петербурге девочке зажало пальцы на эскалаторе в метро.

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#инцидент
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Отказавшийся петь гимн Австрии украинец не получил гражданство
Kurier: украинцу отказали в выдаче гражданства Австрии из-за отказа петь гимн
12 декабря 2024, 15:56

Фото: istockphoto/Teka77

В Австрии украинец получил отказ в выдаче гражданства из-за того, что не исполнил государственный гимн во время церемонии вручения. Об этом сообщает газета Kurier.
По информации издания, правительство земли Нижняя Австрия отозвало ранее принятое решение о предоставлении мужчине гражданства, так как он, предположительно, заранее заявил о своей неготовности исполнять гимн на официальном мероприятии.

Представители местной администрации, представляющие Австрийскую партию свободы (АПС), указали на статью закона о присвоении гражданства, которая требует, чтобы процедура проходила в «торжественной обстановке» и сопровождалась исполнением гимна у флагов Австрии, соответствующей земли и Евросоюза.

Сербский доброволец СВО Дарио Ристич получил российское гражданство. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#рф
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В Стерлитамаке ученик избил сверстника из-за 15 тысяч рублей
12 декабря 2024, 15:49

Фото: iStock/ monkeybusinessimages

В Башкирии в городе Стерлитамак ученик школы избил сверстника из-за 15 тысяч рублей. Видео драки опубликовал Телеграм-канал Mash Batash.
На опубликованных кадрах видно, как подросток оскорбляет сверстника, требуя у него деньги. Мальчик несколько раз получил кулаками по лицу. По информации канала, потерпевший уточнял, что у него нет такого количества денег. За избиением спокойно наблюдали иные учащиеся образовательного учреждения и не пытались помешать обидчику.

Работники правоохранительных органов ещё не комментировали ситуацию.

«Будем разбираться. Все ответят, кто есть на этом видео, сделаю все возможное. Написал в прокуратуру, сообщил в полицию, виновные будут привлечены к уголовной ответственности, а руководство школы и учителя понесут ответственность за это. Пострадавшего защитим», — подчеркнул юрист Дмитрий Черкасов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».



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#мальчик
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Лучший продавец «Доширака» загадочно погиб на съезде компании в Екатеринбурге
12 декабря 2024, 15:34

Фото: istockphoto/Wako Megumi

Двукратный лучший продавец «Доширака» в России загадочно погиб на съезде компании в Екатеринбурге. Предполагается, что смерть его наступила после жестокой драки с завистливыми коллегами из других регионов.
Тело 45-летнего Виталия было обнаружено во дворе гостиницы «Московская горка» накануне, 11 декабря, сообщает телеграм-канал Mash. Вдове сообщили, что причиной смерти стал несчастный случай, но она этому не верит. Коллеги предпринимателя уверены, что её супруга избили сотрудники «Доширака» из других регионов. Они завидовали его профессиональным успехам — Виталий два года подряд признавался лучшим работником отрасли в России.

Обстоятельства смерти торгового представителя в области продаж лапши быстрого приготовления до сих пор расследуются. «Доширак» пообещал вдове оплатить все расходы на транспортировку тела на родину, в Улан-Удэ, и похороны, но только после завершения проверки, которую проводят правоохранители.

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