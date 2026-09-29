Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на трассе «Скандинавия»
В Выборгском районе Ленобласти на 74‑м километре трассы А‑181 «Скандинавия» случилось ДТП. Водитель автомобиля Changan потерял контроль над управлением и врезался в столб освещения.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, в результате аварии один человек погиб, ещё двое получили травмы. Пострадавших передали медикам и экстренно госпитализировали, их состояние уточняется.
На месте происшествия дежурила смена 109‑й пожарной части ГКУ «Леноблпожспас». Спасатели обеспечили безопасность зоны ДТП и оказали содействие бригаде скорой помощи.
Ранее в Башкирии автобус с детьми столкнулся с легковым автомобилем. Жертвами аварии стали два человека.
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