В Нью-Йорке россиянин сделал любимой предложение на шпиле 102-этажного небоскрёба, их задержали

02 июля 2026, 00:27

Забравшимся на шпиль Эмпайр-стейт-билдинга влюбленным россиянам грозит до года тюрьмы

Фото: iStock/Jean Suplicy

На небоскрёбе Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке двое россиян забрались на шпиль, оказавшись на огромной высоте. Там мужчина сделал предложение своей спутнице. Теперь им может грозить тюремное заключение, передает РИА Новости.





Отмечается, что инцидент произошёл в среду днем. Изначально городская полиция сообщала о двух неизвестных, проникших на шпиль высотки, а через полтора часа силовики подтвердили их задержание. В настоящее время пара находится под стражей.



Возлюбленным может грозить до года тюрьмы или крупный денежный штраф. По местному административному кодексу, запрещается забираться, свисать или прыгать со зданий, мостов, монументов и других сооружений высотой более 15 метров. При этом высота 102-этажного небоскрёба вместе со шпилем достигает около 443 метров.



В личных соцсетях руферы из России Иван Биркус (он же Кузнецов) и Ангелина Николау признались, что были теми самыми нарушителями. На опубликованных кадрах видно, как мужчина становится на колено, а девушка демонстрирует кольцо на пальце.