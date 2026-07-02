Дима Масленников выложил редкие романтические снимки с певицей Клавой Кокой
Блогер Дима Масленников опубликовал редкие фотографии со своей возлюбленной, певицей Клавой Кокой (настоящее имя — Клавдия Высокова). Кадры появились на его личной страничке Instagram*.
Вчера вечером Масленников показал фанатам довольно много теплых снимков. На части из них можно увидеть, как будущие муж и жена делают бьюти-ритуал с масками для лица в постели и катаются на лошадях. На одной фотографии Масленников лежит на коленях у любимой девушки, счастливо улыбаясь вместе с ней.
В свое время блогер признался певице в любви, пригласив ее на выставку английского художника Бэнкси, но тогда она не ответила взаимностью. Однако позднее Клава Кока все же изменила свое мнение, и у пары завязался роман, который длится уже год. О помолвке они объявили в апреле, тогда же они подробно рассказали подписчикам про историю своих отношений.
Напомним, что ранее видеоблогер Слава Бустер в ходе прямого эфира подтвердил, что свадьба знаменитостей запланирована на сентябрь. Примечательно, что приглашение на торжество пришло на телефон Бустера прямо во время стрима — и он не стал скрывать эту информацию.
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