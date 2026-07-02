Дима Масленников выложил редкие романтические снимки с певицей Клавой Кокой

02 июля 2026, 03:44

Клава Кока/Клавдия Высокова и Дима Масленников ​(Фото: Instagram* @dima_maslen)

Блогер Дима Масленников опубликовал редкие фотографии со своей возлюбленной, певицей Клавой Кокой (настоящее имя — Клавдия Высокова). Кадры появились на его личной страничке Instagram*.