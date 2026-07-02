Звезда сериала «Зимородок» Буче Бусе Кахраман согласилась выйти замуж за актера
Турецкая актриса Буче Бусе Кахраман, известная многим зрителям по сериалу «Зимородок», объявила о помолвке со своим артистом Кааном Акъылдызом. Более того, она выложила в личном блоге ряд фотографий с возлюбленным.
Пара встречается с 2023 года, а предложение руки и сердца прозвучало во время поездки в Соединённые Штаты. Совместными кадрами с Кааном артистка делится на своей страничке нечасто, подробности о личных отношениях она также лишний раз не раскрывает. Однако звезда комментировала, что со взаимопониманием проблем нет — пока все складывается хорошо.
В подписи к публикации с радостной новостью актриса заявила, что теперь её любимая сказка — не «Русалочка». На одном из снимков с праздничной фотосессии Кахраман запечатлила момент вручения кольца, а на другом пара нежно поцеловалась.
Ранее стало известно, что звезда сериала «Папины дочки. Новые» Полина Денисова готовится к свадьбе — актриса показала в соцсетях помолвочное кольцо и фото с избранником. Её жених — актёр Антон Рогачёв, с которым она встречается с начала года. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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