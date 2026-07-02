Звезда сериала «Зимородок» Буче Бусе Кахраман согласилась выйти замуж за актера

02 июля 2026, 05:19

Звезда «Зимородока» Буче Бусе Кахраман рассказала о помолвке с актером Акъылдызом

Буче Бусе Кахраман и Каан Акъылдыз (Фото: Instagram* @bucekahraman)

Турецкая актриса Буче Бусе Кахраман, известная многим зрителям по сериалу «Зимородок», объявила о помолвке со своим артистом Кааном Акъылдызом. Более того, она выложила в личном блоге ряд фотографий с возлюбленным.