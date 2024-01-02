В Снигеревке в Николаевской области прогремели взрывы, пишут украинские СМИ

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Взрыв прогремел в городе Снигиревка Николаевской области Украины на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом пишет «Страна».
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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