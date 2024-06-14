В ОАК прокомментировали сообщения о пожаре в ОКБ «Сухого»

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ОАК опровергла сообщения о пожаре в ОКБ Сухого. Об этом говорится в заявлении корпорации в Telegram-канале.
«За ночь и утро вышло много некорректных сообщений о якобы возгорании на территории ОКБ Сухого. В этой связи сообщаем: никакого возгорания на территории ОКБ Сухого не было», — написано в посте.
Помимо этого сообщается, что возгорание произошло на прилегающей территории бывшего завода «Знамя труда». На ней производственная деятельность не осуществляется. Корпорация заявила, что ОКБ Сухого было, есть и будет настоящим, а не «бывшим», как сообщили некоторые СМИ. Вся работа осуществляется в обычном режиме.
Ранее сообщалось, что у горящего здания на территории бывшего опытно-конструкторского бюро (ОКБ) Сухого на севере Москвы обрушилась кровля. Площадь пожара достигла 800 «квадратов». На месте задействовали более 70 специалистов и 25 единиц спецтехники. Пожар разгорелся вечером в четверг, 13 июня, в неэксплуатируемом здании, информации о пострадавших не поступало. Изначально площадь возгорания составляла 400 квадратных метров. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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