В Киевской области произошел пожар после ночных взрывов

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Глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко написал в своем Telegram-канале, что в Киеве после ночных взрывов начался пожар на промышленном объекте.
Кравченко отметил, что повреждения были зафиксированы в двух районах области. В одном из них произошел пожар на промышленном объекте.
В настоящее время к ликвидации возгорания привлечены пожарно-спасательные подразделения Киевской области. Глава ОВА добавил, что повреждения получила и автозаправочная станция вместе со складским помещением.
Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 12 июня, в Киеве прогремела серия взрывов. По данным начальника столичной городской военной администрации (КГВА) Сергея Попко, по Киеву был нанесён комбинированный удар с применением разного типа вооружения.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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В настоящее время к ликвидации возгорания привлечены пожарно-спасательные подразделения Киевской области. Глава ОВА добавил, что повреждения получила и автозаправочная станция вместе со складским помещением.
Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 12 июня, в Киеве прогремела серия взрывов. По данным начальника столичной городской военной администрации (КГВА) Сергея Попко, по Киеву был нанесён комбинированный удар с применением разного типа вооружения.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова