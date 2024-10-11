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В Одессе начнут патрулировать Европейскую площадь после акции с флагом России

11 октября 2024, 21:32
Фото: iStock/olegda88

Фото: iStock/olegda88

В Одессе начнут патрулировать Европейскую площадь, на которой снесли памятник императрице Екатерине II, после акции флагом России. Об этом заявил мэр города Геннадий Труханов в своем телеграм-канале. По его словам, на площади установят «мобильный пост муниципальной стражи», которая будет пресекать подобные акции.


«В последнее время Одесса стала свидетелем нескольких провокаций на Европейской площади (новое название Екатерининской площади в Одессе — прим. ред.). Поэтому мною было принято решение: на Европейской площади будет установлен вечерний пост, мобильный пост муниципальной стражи», — объявил на видео он.
До этого украинское издание «Страна» сообщало, что в Одессе женщина пыталась водрузить флаг России на постамент, который остался после сноса памятника российской императрице. Позже она выразила поддержку России и президенту Владимиру Путину во время допроса, а также высказала недовольство украинскими властями, заявив, что не может простить трагедию в Доме профсоюзов в 2014 году, и обвинила Запад в попытках уничтожить украинский и другие славянские народы.

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В России начали изымать нелегально привезенные из Казахстана новые машины
11 октября 2024, 20:42

Фото: iStock/igoriss

В России начали изымать новые машины, которые нелегально привозили из Казахстана по мошеннической схеме. Об этом рассказал глава экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков в беседе с «Газетой.Ru». По его словам, организатора аферы уже задержали.
Шелков пояснил, что суть криминальной схемы заключалась в том, что мошенники предлагали гражданам Казахстана за деньги оформить новые машины на себя в кредит, объясняя необходимость их использования в таксопарках и автопрокате. Заемщиками обещали, что займ будет выплачивать автосалон, а позже они и вовсе смогут выкупить машины обратно по привлекательной цене.

Таким путем в Россию привезли около 800 таких автомобилей. За 2023 год их все продали.
«Машины был официально оформлены в России с получением электронного паспорта технического средства и свидетельства безопасности конструкции транспортного средства. Они официально продавались через автосалоны, как машины, привезенные из Казахстана по «серому» или параллельному импорту», — отметил Шелков.
В феврале этого года в Казахстане стали массово обращаться в полицию с заявлениями о мошенничестве. Были возбуждены уголовные дела, а сами машины объявлены в международный розыск. Вскоре задержали и организатора незаконной схемы.

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Суд продлил арест американцу, обвиняемому в нападении на полицейского
Суд в Москве продлил арест Татеру, обвиняемому в нападении на полицейского
11 октября 2024, 19:59

Фото: iStock/Zolnierek

Мещанский суд Москвы продлил срок ареста гражданину США Джозефу Татеру, который обвиняется в РФ в нападении на полицейского. Об этом сообщили РИА Новости в суде.
Уточняется, что арест продлили до 14 ноября текущего года. Заседание суда должно было пройти в открытом режиме, но журналистов попросили покинуть суд по распоряжению председателя суда Максима Никитина.

Согласно информации следствия, 12 августа 2024 года гражданин США был доставлен в полицейский участок из-за хулиганства. Татер отказывался предоставлять документы, удостоверяющие его личность, после чего напал на полицейского. В отношении него возбудили уголовное дело.

Изначально столичный суд назначил Татеру административный арест за мелкое хулиганство на 15 суток.

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Спасенная мальчиком собака спустя год вытащила его из-под завалов
В США собака нашла 11-летнего мальчика среди завалов, оставшихся после урагана
11 октября 2024, 19:23

Фото: iStock/hxdbzxy

В штате Северная Каролина семья спасла внука, пострадавшего из-за урагана «Хелен», благодаря собаке. Об этом информирует WCNC-TV.
Оползень, вызванный ураганом, обрушился на дом бабушки и дедушки 11-летнего Джейми Паркера, когда он проводил там время с сестрой Джеммой и собакой по кличке Такер. По словам ребенка, поток грязи и камней вдавил его лицом в стену, после чего он глубоко провалился в гору щебня.

Мальчик звал на помощь, однако никто его не слышал. В это время пожилой паре удалось воссоединиться с Джеммой, но Джейми они так и не смогли найти.

Вдруг близкие услышали лай Такера. Пес не сходил с выбранного места и не прекращал выть, пока на место происшествия не прибыли сотрудники спасательной службы. Они поняли, что Такер нашел Джейми, и вытащили его из-под завалов.

После спасения Паркер рассказал, что за год до происшествия они с сестрой спасли Такера от усыпления и забрали его из приюта.

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#собака
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Посудомойку из СК обвинили в участии в террористической организации
«Ъ»: посудомойку из СКР арестовали по обвинению в террористической организации
11 октября 2024, 18:59

Фото: iStock/fotoember

В Москве арестовали женщину, работавшую посудомойкой в одном из подразделений Следственного комитета России. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Согласно данным следствия, женщина являлась активной участницей признанного террористическим движения «Артподготовка»*. Уточняется, что обвиняемая проходит психолого-психиатрическую судебную экспертизу, по результатам которой ей будет предъявлено обвинение.

Вместе с этой женщиной по делу проходят еще несколько человек. Об их участии в террористической организации сотрудники правоохранительных органов узнали от одного из активистов, который сотрудничает со следствием.

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*организация запрещена в России
#фсб
#женщина
#обвинение
#человек
#сотрудники
#всу
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Трое погибли и 7 пострадали в ДТП с автобусом и бетономешалкой под Астраханью
11 октября 2024, 17:32

Фото: iStock/conejota

В Астраханской области произошло крупное ДТП с участием автобуса и бетономешалки, три человека погибли и еще 7 пострадали. Об этом сообщает телеграм-канал МЧС России. По информации ведомства, авария случилась на трассе «Волгоград-Астрахань», автобус перевозил вахтовых рабочих.
«На месте работают 8 специалистов и 2 единицы техники. Информация уточняется», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось о еще одном крупном ДТП с участием автобусов. Авария произошла в Татарстане, где на трассе «Волга» столкнулись две маршрутки — «Камаз» и «Ютонг». По предварительной информации ведомства, столкновение произошло по вине водителя автобуса «Камаз», который не уступил дорогу встречному потоку при повороте налево. Во время маневра в него врезался автобус «Ютонг».

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#автобус
#авария
#столкновение
#информация
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Миннац Ингушетии назвал иностранной провокацией призыв брить чеченцев
11 октября 2024, 17:23

Фото: iStock/Pinkypills

Министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии в своем телеграм-канале назвало иностранной провокацией призывы в социальных сетях останавливать машины чеченцев и брить их за слова главы Чечни Рамзана Кадырова о кровной мести по отношению к сенатору и двум депутатам Госдумы.
По информации министерства, такие призывы распространяют иностранные спецслужбы, чтобы вызвать беспорядки и дестабилизировать обстановку на Северном Кавказе.

С просьбой игнорировать иностранные провокации обратились также представители духовенства, чиновники и политики Ингушетии.

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#чиновники
#кадыров
#соцсети
#иностранцы
#чечня
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Девятиклассница в Челябинске умерла во время урока
11 октября 2024, 16:54

Фото: iStock/maxim4e4ek

В челябинском Копейске во время урока умерла ученица девятого класса. Об этом сообщает портал URA.ru. Отмечается, что учителя вызвали скорую, однако врачам не удалось спасти девушку.
«Во время урока школьнице стало плохо. В учебное заведение была вызвана скорая. К сожалению, спасти девочку не удалось», — приводит издание слова своего источника.
«КП-Челябинск» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что девочка приняла много таблеток, а в ее вещах позже нашли записку.

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#скорая помощь
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«Сваха миллионеров» Лана Ланская напала на съемочную группу РЕН ТВ
11 октября 2024, 16:45

Фото: iStock/Marat Musabirov

«Сваха миллионеров» Лана Ланская (настоящее имя Светлана Рожнова) после каверзных вопросов напала на съемочную группу РЕН ТВ.
По данным издания, журналисты вели съемку сюжета о работе брачных агентств для «Итоговой программы с Петром Марченко» в рамках задания редакции. В какой-то момент свахе не понравились вопросы, тогда она вместе со своим мужем силой отобрали микрофон, на который велась запись интервью. Журналисты телеканала были вынуждены вызвать полицейских.

Ранее в подмосковном Подольске группа мигрантов напала на мужчину и двух девушек после того, как им сделали замечание об их неподобающем поведении. Трое иностранцев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вели себя шумно на улице. Проходившие мимо девушки и мужчина попросили их быть потише, однако это сильно возмутило мигрантов, они напали на компанию молодых людей. Словесный конфликт завершился дракой и серьезными травмами.

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Главу швейной фирмы подозревают во взятке в 4 млн ради госконтракта с Минобороны
11 октября 2024, 16:09

Фото: iStock/Zolnierek

Гендиректора АО «Княгинская швейная фабрика» подозревают в даче взятки в 4 млн рублей ради госконтракта с Минобороны России. Об этом сообщает Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ. Отмечается, что в отношении главы фирмы возбудили уголовное дело о взятке в особо крупном размере.
«Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора АО «Княгинская швейная фабрика» Александра Свистунова. Он подозревается в даче взятки в особо крупном размере в рамках исполнения государственного контракта с Минобороны России (ч. 5 ст. 291 УК РФ)», — указано в заявлении.
По информации следствия, гендиректор заплатил столь крупную сумму бывшему начальнику вещевого управления МО Владимиру Демчику в 2017 году, чтобы его компания смогла стать одним из поставщиков вещей в ВС РФ по контрактам на 574 млн.

235-й гарнизонный военный суд отправил главу фабрики под арест на время следствия. Расследование дела продолжается.

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