В Одессе начнут патрулировать Европейскую площадь после акции с флагом России

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В Одессе начнут патрулировать Европейскую площадь, на которой снесли памятник императрице Екатерине II, после акции флагом России. Об этом заявил мэр города Геннадий Труханов в своем телеграм-канале. По его словам, на площади установят «мобильный пост муниципальной стражи», которая будет пресекать подобные акции.
«В последнее время Одесса стала свидетелем нескольких провокаций на Европейской площади (новое название Екатерининской площади в Одессе — прим. ред.). Поэтому мною было принято решение: на Европейской площади будет установлен вечерний пост, мобильный пост муниципальной стражи», — объявил на видео он.До этого украинское издание «Страна» сообщало, что в Одессе женщина пыталась водрузить флаг России на постамент, который остался после сноса памятника российской императрице. Позже она выразила поддержку России и президенту Владимиру Путину во время допроса, а также высказала недовольство украинскими властями, заявив, что не может простить трагедию в Доме профсоюзов в 2014 году, и обвинила Запад в попытках уничтожить украинский и другие славянские народы.
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