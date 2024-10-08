В Одессе женщина попыталась повесить российский флаг на месте снятого памятника

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В Одессе женщина пыталась водрузить российский флаг на постамент, оставшийся от снятого памятника российской императрице Екатерине II, сообщает украинское издание «Страна.ua».
Инцидент произошел на Екатерининской площади, где ранее был демонтирован памятник основательнице города. Женщина попыталась разместить флаг России на пустующем постаменте, однако была задержана полицией. Ранее снос памятников, связанных с российскими историческими деятелями, вызвал волну протестов среди местных жителей.
Напомним, выделенные Италией на восстановление архитектуры Одессы 45 млн евро Украина потратит на снос памятников. Об этом заявило 1 октября посольство России в Риме в официальном телеграм-канале. Сообщается, что в ближайшее время в Одессе снесут еще 19 памятников, среди которых памятники Горькому, Пушкину, Высоцкому и маршалу Малиновскому, который освободил свой город от фашистов.
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Елена Перлова