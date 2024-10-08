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Британский эксперт Александр Меркурис сообщил, что большая часть одесситов не хочет идти воевать, что говорит об их вероятной приверженности России. Свое мнение он выразил в блоге на YouTube, пишет РИА Новости.
По его словам, он получил информацию из официального украинского источника, которая способна пролить свет на реальные настроения в Одессе. Меркурис отметил, что план по мобилизации в городе выполнили только на 20%. Эксперт пояснил, что это может говорить о возможной склонности одесситов к поддержке РФ.
Помимо этого, он добавил, что Одесса находится внизу списка мест на Украине, где люди готовы отправиться воевать.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, что военнослужащие группировки войск «Север» в Сумской области обнаружили и уничтожили огневую позицию самоходной артиллерийской установки Caesar Вооруженных сил Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Помимо этого, он добавил, что Одесса находится внизу списка мест на Украине, где люди готовы отправиться воевать.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, что военнослужащие группировки войск «Север» в Сумской области обнаружили и уничтожили огневую позицию самоходной артиллерийской установки Caesar Вооруженных сил Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова