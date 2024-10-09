Фото: Сайт Кремля
Женщина, которая пыталась повесить российский флаг на постамент памятника императрице Екатерине II в Одессе, выразила поддержку России и президенту Владимиру Путину во время допроса.
«Я поддерживаю русский мир, поддерживаю Россию, я поддерживаю Владимира Владимировича Путина», заявила задержанная женщина на допросе. Об этом сообщили украинские СМИ.Она также высказала недовольство украинскими властями, заявив, что не может простить трагедию в Доме профсоюзов в 2014 году, и обвинила Запад в попытках уничтожить украинский и другие славянские народы.
Памятник Екатерине II в Одессе был демонтирован, а площадь переименована в Европейскую, что стало частью широкой декоммунизации и дерусификации в регионе. Женщина попыталась повесить флаг России на Екатерининской улице, но была остановлена местными жителями, которые проявили яростное сопротивление ее действиям.
Напомним, в Одессе женщина пыталась водрузить российский флаг на постамент, оставшийся от снятого памятника российской императрице Екатерине II.
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Елена Перлова