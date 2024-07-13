В Одессе полицейские увезли мужчину с пляжа в ТЦК и сломали ему челюсть

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В Одессе мужчина рассказал, что полицейские сломали ему челюсть во время доставки в территориальный цент комплектования (ТЦК, аналог военкомата - прим. ред.). Он был виноват в том, что отдыхал с девушкой на пляже после комендантского часа.
Одессит рассказал, что к ним подъехали полицейские, начали оскорблять его, затем силой погрузили в машину и увезли. В ТКЦ его не приняли, передаёт телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там проверили его данные, убедились, что в розыске он не находится, и отпустили.
Избитый мужчина обратился к врачам скорой помощи, которые доставили его в больницу. Там у него зафиксировали перелом челюсти, многочисленные ушибы и ссадины. По словам пострадавшего, он уже подал заявление в правоохранительные органы, надеясь найти управу на ретивых полицейских.
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Александр Бойцов