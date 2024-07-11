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В Черновцах мужчина выпрыгнул из окна военкомата и сломал ногу

«‎Страна»: в Черновцах мобилизованный выпрыгнул из окна военкомата и сломал ногу
11 июля 2024, 17:48
Фото: IStock/SEASTOCK

Фото: IStock/SEASTOCK

В Черновцах на Украине мужчина выпрыгнул из окна военкомата и сломал ногу. Об этом пишет издание «‎Страна».
Сообщается, что его незаконно задержали около дома. От отчаяния он выпрыгнул с окна первого этажа ТЦК. В оперативном командовании «Запад» ВСУ подтвердили случившийся инцидент. Они отметили, что неправомерных действий в отношении призывника не совершали.

По их словам, мужчина уклоняется от службы. В военкомат его привезли для составления административного протокола из-за отсутствия на руках военно-учетных документов.



С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. В украинских социальных сетях регулярно распространяются видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. 18 мая на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации, который позволяет призвать в армию еще сотни тысяч украинцев.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что сотрудники украинских военкоматов начали отлавливать мужчин призывного возраста с использованием машин скорой помощи. По его словам, военкомы передвигаются на каретах скорой помощи и останавливают людей для поверки документов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#военкомат
Российских солдат научат обращаться с новым видом оружия
Замглавы Минобороны Евкуров: российских солдат обучат стрельбе из дробовика
11 июля 2024, 18:04

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Российских военных научат обращаться с новым видом оружия. Об этом информирует MK.RU со ссылкой на заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова.
Уточняется, что бойцов ВС РФ обучат стрельбе из дробовика. Для этих целей российское военное ведомство уже подготовило 80 инструкторов.

По словам Евкурова, данная идея принадлежит не ему, а «командирам на местах».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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«Могут наносить удары по любым целям»: На Западе неожиданно высказались о СВО
Меркурис: ВС России могут наносить удары по всей Украине из-за истощения ПВО
11 июля 2024, 17:51

Фото: iStock/IherPhoto

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что военные ВС РФ могут наносить удары по любым целям Вооруженных сил Украины из-за истощения украинского ПВО. Об этом информирует РИА Новости.
«Теперь русские могут нацеливаться на позиции по всей Украине в светлое время суток и наносить колоссальный ущерб украинцам», — сообщил он.

По его словам, системы Patriot оказались неэффективны из-за истощения запасов ракет для них у Вооруженных сил Украины. Меркурис предполагает, что это может быть вызвано тем, что часть из них российские военные вывели из строя.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Путь Киева в НАТО должен завершиться исчезновением Украины или альянса. Так зампред Совбеза РФ отреагировал на вашингтонскую Декларацию НАТО, в которой страны-участницы альянса обязуются поддерживать Украину. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«‎Больше мешков для трупов»: В США забили тревогу из-за «безумия» на Украине
Джонсон: западные войска не смогут справиться с ВС России на Украине
11 июля 2024, 17:26

Фото: istockphoto/Jakub Laichter

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что западные войска, в случае отправки на Украину, не смогут противостоять российским военным. Своим мнением он поделился в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive, пишет РИА Новости.
«‎Это не будет иметь результатов, они умрут, и все, что это сделает – создаст больше мешков для трупов, возвращающихся во Францию. Одно дело, если бы мы на самом деле были достаточно сильны и компетентны в военном плане, чтобы сделать это, но это не так. Вот, что меня тревожит», — сказал он

Эксперт отметил, что таким образом Запад только спровоцирует большую эскалацию конфликта. Англия даже не может вывести корабли из гавани, добавил Джонсон.

«И мы собираемся взяться за Россию, люди, остановите это безумие», — заключил аналитик.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сообщил, что положение Вооруженных сил Украины по всей линии соприкосновения стремительно ухудшается из-за проблем с личным составом и стратегии ВС РФ. Он подчеркнул, что армия России атакует по всей линии соприкосновения, а у ВСУ нет возможности на достойный ответ.

Стало известно о применении ВСУ химического оружия в Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сво
#всу
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Стало известно о применении ВСУ химического оружия в Харьковской области
Ганчев: ВСУ применили химоружие на Волчанском и Липцевском направлениях
11 июля 2024, 16:02

Фото: istockphoto/VITALII MIKHAILIUK

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что на Волчанском и Липцевском направлениях в Харьковской области зафиксировали факты применения Вооруженными силами Украины химического оружия. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, летальных случаев зафиксировано не было.

«Была химатака при сбросе именно с БПЛА отравляющих веществ, которые вызывали определенные отравления — это дыхательная система, люди получали химические ожоги», — рассказал он.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся.

Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что ВСУ используют достаточно большое количество западной техники на харьковском направлении. По его словам, западное вооружение используется и при украинских обстрелах Белгородской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#конфликт
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#всу
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Эксперт Желтоножко обвинил ВСУ в применении отравляющих веществ в зоне СВО
11 июля 2024, 15:57

Фото: iStock/nevarpp

Эксперт по химическому и биологическому оружию Олег Желтоножко заявил, что есть факты, подтверждающие применения ВСУ отравляющих веществ в зоне спецоперации.
«Проблема в том, что трудно произвести селекцию. Выделить конкретное вещество в том или ином месте, так как применение происходит на переднем крае, где отбирать пробы нерационально. Мы не всё знаем. Но все косвенные признаки говорят о применениях ОВ — это головная боль, расстройство желудка, резь в глазах у людей. И таких инцидентов много», — пояснил в беседе с «Известиями» специалист.

А военный эксперт, экс-член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин заявил, что чума свиней и ботулизм приходят в Россию с территории Украины с подачи США.

«Всё это приходит из американских биолабораторий, которые расположены на территории Украины. Мы давно уже это заметили. Чума свиней уже лет десять приходит с территории Украины. За это время там произошло более 300 вспышек этой болезни и ущерб нанесён в миллиарды рублей. Что касается ботулизма, с ним американцы давно работают на Украине», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Никулин.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что Украина регулярно применяет отравляющие вещества в зоне проведения СВО.

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«Быстро и профессионально»: На Украине появился новый способ избежать мобилизации
Украинцам предлагают ломать руки и ноги, чтобы избежать мобилизации
11 июля 2024, 15:53

Фото: iStock/rudchenko

В днепропетровских пабликах начали появляться объявления с предложением сломать руку или ногу, чтобы получить отсрочку от мобилизации. Об этом пишет украинское издание «Страна».
«Быстро и профессионально предоставляю отсрочку. Профильное медицинское образование. Точечное воздействие. Использование качественной анестезии. Отслеживание состояния при восстановлении», — гласит одно из объявлений.

Кроме того, исполнитель услуги обещает также помочь оформить все необходимые документы. А в случае повторного обращения автор гарантирует скидку.

При этом издание ссылается на адвоката Марину Бекало, которая пояснила, что отсрочку военнообязанный мужчина сможет получить только в случае, если ему необходима операция. При незначительной травме человека все равно признают годным к службе в ВСУ.

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#всу
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В США оценили положение ВСУ на фронте
Джонсон: положение ВСУ сильно ухудшается из-за стратегии России
11 июля 2024, 15:39

Фото: iStock/Evgeny555

Положение ВСУ по всей линии соприкосновения стремительно ухудшается из-за проблем с личным составом и стратегии российских сил. Об этом сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
«Ситуация только ухудшается, особенно в последние полгода. И ухудшается она все стремительнее», — заявил Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Он подчеркнул, что армия России атакует по всей линии соприкосновения, а у ВСУ нет возможности на достойный ответ.

Джонсон отметил, что даже в случае, если украинские власти смогут призвать или заставить пойти в армию необходимое число людей, то их негде будет обучать, так как на Украине не осталось ни одной защищенной военной базы, где новобранцы могли бы спокойно ходить строем и спать в казармах, не боясь попасть под российские удары.
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#армия россии
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#всу
#вс рф
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Стало известно, какое количество западной техники используют боевики ВСУ под Харьковом
Виталий Ганчев: ВСУ используют большое количество западной техники под Харьковом
11 июля 2024, 15:17

Фото: iStock/Irina Piskova

Вооруженные силы Украины используют достаточно большое количество западной техники на харьковском направлении. Об этом заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, информирует РИА Новости.
«Мы получаем информацию о том, что все-таки достаточно большое количество западной, натовской техники используется, ракетного вооружения», — сказал он.

Ганчев отметил, что западное вооружение используется и при украинских обстрелах Белгородской области.

С начала специальной военной операции западные союзники щедро снабжают украинскую армию своим вооружением. Однако ранее Запад уточнял, что это оружие может быть задействовано только на поле боевых действий, но никак не для ударов по территории РФ, сейчас же эти ограничения предлагается снять.

Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что северная часть Волчанска в Харьковской области контролируется Вооруженными силами РФ. По его словам, российские военные контролируют основные высоты. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#операции
#запад
#вооружения
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ВСУ сдали координаты генеральского бункера для российских ударов «Кинжалами»
11 июля 2024, 15:13

Фото: iStock/dzika_mrowka

Украинские военные сдали российской стороне место, где находится бункер с генералами ВСУ, а также дату и время, когда там состоится важное совещание. В назначенный час по этому месту армия России нанесла мощный удар, который остался незамеченным на фоне ударов по Киеву 8 июля. Об этом пишет военкор Царьграда Андрей Ревницев.
По данным Царьграда, ударная авиация выпустила серию «Кинжалов» по стратегическому объекту противника в Кривом Роге, где располагалось подземное укрытие. Именно там высший офицерский состав ВСУ проводил важные совещания.

«В момент удара там шло большое совещание по селектору. Били наверняка. На цель, похоже, указали "добрые люди" — те, что имеют счёты к своим командирам. Или же просто подсказали за гонорар. То есть речь о ВСУ, а у многих из них колоссальные претензии к своим командирам», — пишет Ревнивцев.

При этом уточняется, что пока неизвестно число погибших офицеров ВСУ в ходе прилета «Кинжалов».

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