В Черновцах мужчина выпрыгнул из окна военкомата и сломал ногу

Фото: IStock/SEASTOCK
В Черновцах на Украине мужчина выпрыгнул из окна военкомата и сломал ногу. Об этом пишет издание «Страна».
Сообщается, что его незаконно задержали около дома. От отчаяния он выпрыгнул с окна первого этажа ТЦК. В оперативном командовании «Запад» ВСУ подтвердили случившийся инцидент. Они отметили, что неправомерных действий в отношении призывника не совершали.
По их словам, мужчина уклоняется от службы. В военкомат его привезли для составления административного протокола из-за отсутствия на руках военно-учетных документов.
С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. В украинских социальных сетях регулярно распространяются видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. 18 мая на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации, который позволяет призвать в армию еще сотни тысяч украинцев.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что сотрудники украинских военкоматов начали отлавливать мужчин призывного возраста с использованием машин скорой помощи. По его словам, военкомы передвигаются на каретах скорой помощи и останавливают людей для поверки документов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Подполье рассказало, как на Украине мобилизуют неугодных граждан
На Украине раскрыли схему выезда родных чиновников за рубеж с сиротами
На Украине мужчина попытался задушить военкома во время перевозки
По их словам, мужчина уклоняется от службы. В военкомат его привезли для составления административного протокола из-за отсутствия на руках военно-учетных документов.
С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. В украинских социальных сетях регулярно распространяются видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. 18 мая на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации, который позволяет призвать в армию еще сотни тысяч украинцев.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что сотрудники украинских военкоматов начали отлавливать мужчин призывного возраста с использованием машин скорой помощи. По его словам, военкомы передвигаются на каретах скорой помощи и останавливают людей для поверки документов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Подполье рассказало, как на Украине мобилизуют неугодных граждан
На Украине раскрыли схему выезда родных чиновников за рубеж с сиротами
На Украине мужчина попытался задушить военкома во время перевозки
Дарья Осипова