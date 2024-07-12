В Одесской области военком атаковал женщину и инвалида-колясочника

Фото: istockphoto/Oleg Elkov
В Одесской области Украины военком набросился на женщину и инвалида-колясочника. В результате маломобильный мужчина опрокинулся вместе со своим средством передвижения.
Об этом в своём телеграм-канале сообщило украинское издание «Страна.ua». Инцидент произошёл в городе Белгород-Днестровский. Женщина пыталась пройти во двор местного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата - прим. ред.). К ней вышел дюжий военком и оттолкнул её от ворот. Женщина отлетела назад и упала на инвалида-колясочника, повалив того на землю.
На шум выбежали другие сотрудники ТЦК, которым пришлось буквально оттаскивать разъярённого сослуживца, явно намеренного продолжать расправу. На кадрах видеозаписи, опубликованной в социальных сетях, слышно, как один из военкомов объясняет пострадавшим, что их товарищ раньше был контужен, так что ещё легко отделались. О причинах конфликта не сообщается.
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Александр Бойцов