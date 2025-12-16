В Вологодской области женщина заживо сгорела в доме с двумя детьми сожителя
В Кичменгском Городке Вологодской области произошла страшная трагедия. 28-летняя женщина заживо сгорела в квартире, где находились двое детей ее сожителя.
Информацию подтвердил глава округа Андрей Андринович на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». По его словам, россиянка не смогла выбраться из охваченного огнем жилья. Дети, 9 и 10 лет, остались с ней, в то время как сам мужчина успел спастись с трехлетним сыном до прибытия пожарных.
Региональное управление МЧС сообщило, что открытое горение удалось ликвидировать. Следователи начали работу над выяснением причин произошедшего.
