Подростка, устроившего поножовщину в школе в Одинцово, задержали

Фото: iStock/Rawf8

В результате штурма в Успенской школе в Одинцово задержали подростка, устроившего поножовщину. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.



Спецназ ворвался в кабинет, где находился один из учеников и преступник. По предварительным данным, заложник не пострадал.

Убийцу задержали и поместили в полицейский автомобиль. Согласно данным SHOT, подростком, совершившим убийство, оказался 15-летний ученик девятого класса элитной Успенской школы.

Он нанёс ножевые ранения четверокласснику. Причины нападения устанавливаются.

