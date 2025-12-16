Подростка, устроившего поножовщину в школе в Одинцово, задержали
SHOT: Подростка, устроившего поножовщину в школе в Одинцово, задержали
В результате штурма в Успенской школе в Одинцово задержали подростка, устроившего поножовщину. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Спецназ ворвался в кабинет, где находился один из учеников и преступник. По предварительным данным, заложник не пострадал.
Убийцу задержали и поместили в полицейский автомобиль. Согласно данным SHOT, подростком, совершившим убийство, оказался 15-летний ученик девятого класса элитной Успенской школы.
Он нанёс ножевые ранения четверокласснику. Причины нападения устанавливаются.
Читайте также: