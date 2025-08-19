В Одессе скончалась мать актёра Ростислава Хаита из «Квартета И»

19 августа 2025, 16:09

«Квартет И» (актёры Камиль Ларин, Леонид Барац, Александр Демидов и Ростислав Хаит (слева направо; фото: Instagram**, @kvartet_i_teatr)

В Одессе скончалась Юлия Хаит — мать известного актёра, участника «Квартета И» Ростислава Хаита. Печальное событие произошло 12 августа, всего через полгода после смерти её супруга Валерия Хаита и через год после ухода старшего сына Евгения.