В Одессе скончалась мать актёра Ростислава Хаита из «Квартета И»
В Одессе скончалась Юлия Хаит — мать известного актёра, участника «Квартета И» Ростислава Хаита. Печальное событие произошло 12 августа, всего через полгода после смерти её супруга Валерия Хаита и через год после ухода старшего сына Евгения.
О смерти Юлии Ефимовны сообщили близкие семьи в социальных сетях. В память о ней родные опубликовали архивные фотографии, запечатлевшие разные периоды её жизни.
Напомним, что в январе 2024 года от сердечного приступа скончался 58-летний Евгений Хаит — старший брат Ростислава, актёр «Джентльмен-шоу», драматург и сценарист. 1 февраля этого года ушёл из жизни их отец Валерий Хаит — капитан легендарной команды КВН «Одесские джентльмены», сатирик и телеведущий.
Ростислав Хаит, известный по фильмам «День выборов», «О чём говорят мужчины» и другим работам «Квартета И», остался единственным представителем основной линии семьи.
