В Сочи задержан водитель после опрокидывания джипа с туристами в горах

19 августа 2025, 15:55

Фото: iStock/welcomia

Правоохранительные органы задержали водителя внедорожника, перевернувшегося 17 августа на горной трассе в районе села Красная Воля (Краснодарский край). Пострадали пять пассажиров и сам управляющий автомобилем, все госпитализированы с травмами различной степени тяжести.





По информации следственных органов, водитель оказывал платные услуги внедорожного туризма («джиппинг»), но не справился с управлением на сложном горном участке. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.



В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения — следователи настаивают на заключении под стражу.



О ходе расследования доложено председателю СК России Александру Бастрыкину. Проводятся необходимые экспертизы, включая техническую экспертизу транспортного средства и оценку условий оказания услуг.

