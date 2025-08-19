В Пермском крае из-за смерча 213 человек остались без крова — видео
В Пермском крае разрушительный смерч оставил 213 человек без крова. Очевидцы сняли на видео метеорологическое явление и последствия от него.
Всего смерч повредил 112 зданий. На кадрах видно, как на некоторых из них полностью снесло крышу.
Больше же всего пострадали жители поселка Суксун с населением 261 человек. Там 87 жилых домов остались без света, и в общем повреждения получили 112 зданий.
При этом шесть домов полностью остались без крыши. В некоторых снесло стены и верхние этажи. В общем без жилья остались 213 человек, в том числе 72 ребенка. На месте ведутся работы по разбору завалов и восстановлению электричества.
