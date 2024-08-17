Бойцы ВСУ прострелили голову памятнику Ленина в оккупированной Судже Курской области

Боевики ВСУ заминировали временно оккупированные ими села в Курской области, чтобы блокировать эвакуацию местным жителям, которых они используют в качестве живого щита. Об этом пишет телеграм-канал Mash. При этом для себя украинские военные оставили безопасные коридоры, по которым планируют сбежать, когда придут ВС РФ, говорится в сообщении.