Фото: iStock/Semen Salivanchuk
Украинские военные прострелили голову памятнику Ленина в оккупированной Судже в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что военные расстреляли памятник Ленину, стоящий на центральной площади города у дома культуры. На следующий день они вернулись к памятнику и снесли его.
В город пустили военных журналистов украинского телеканала «Суспильне», которые подготовили репортаж про населённый пункт и показали прострелянный памятник.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки опасные районы Курской области покинули три тысячи человек.
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В город пустили военных журналистов украинского телеканала «Суспильне», которые подготовили репортаж про населённый пункт и показали прострелянный памятник.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки опасные районы Курской области покинули три тысячи человек.
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Анастасия Чинкова