В Одессе вспыхнул громкий скандал из-за композиций Юрия Шатунова

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Скандал из-за русских песен произошел на пляже Одессы. Об этом сообщает украинское издание «Страна». В частности, речь идет о композициях певца Юрия Шатунова.
«Языковой скандал на одесском пляже: женщины поругались из-за песен Юры Шатунова», — говорится в публикации.
По данным журналистов, женщина стала требовать выключить музыку, но столкнулась с возражениями других отдыхающих, поскольку слушать подобную музыку не запрещается.
После Евромайдана в Киеве в феврале 2014 года власти Украины стали бороться с советской историей и со всем, что связано с русской культурой. В республике начали крушить памятники СССР, призывать сжигать русские книги, запретили русский язык, срывали с ветеранов георгиевские ленты.
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