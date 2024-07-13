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В Одессе вспыхнул громкий скандал из-за композиций Юрия Шатунова

Страна: на пляже Одессы вспыхнул громкий скандал из-за композиций Юрия Шатунова
13 июля 2024, 21:39
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Скандал из-за русских песен произошел на пляже Одессы. Об этом сообщает украинское издание «Страна». В частности, речь идет о композициях певца Юрия Шатунова.
«Языковой скандал на одесском пляже: женщины поругались из-за песен Юры Шатунова», — говорится в публикации.

По данным журналистов, женщина стала требовать выключить музыку, но столкнулась с возражениями других отдыхающих, поскольку слушать подобную музыку не запрещается.



После Евромайдана в Киеве в феврале 2014 года власти Украины стали бороться с советской историей и со всем, что связано с русской культурой. В республике начали крушить памятники СССР, призывать сжигать русские книги, запретили русский язык, срывали с ветеранов георгиевские ленты.

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СК РФ изымает техдокументацию с завода, где обслуживали упавший самолет SSJ-100
13 июля 2024, 21:31

Фото: istockphoto/:Sergey Tinyakov

На территории завода, где проходил техобслуживание упавший самолет SSJ-100, начались следственные действия. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. По ее словам, с предприятия также изымают техническую документацию.
Крушение самолёта Sukhoi Superjet 100 произошло днем 12 июля в районе подмосковных деревень Апраксино и Малое Карасево. Авиалайнер вылетел после ремонта с завода и направлялся в аэропорт «Внуково». По словам очевидцев, борт сначала накренился, а затем резко пошел на снижение, после чего врезался в землю. На борту находились три члена экипажа, все они погибли.

Петренко также отметила, что уголовное дело передали для расследования в центральный аппарат СК РФ, а изъятые обломки фюзеляжа и другие вещественные доказательства отправили на экспертизу.

«Допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, продолжается осмотр места происшествия», – резюмировала Петренко.
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#тела
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В Перми поймали подозреваемую в убийстве сына, труп которого нашли в чемодане
13 июля 2024, 21:00

Фото: istockphoto/???? ??????

В Перми поймали 34-летнюю мать, подозреваемую в убийстве 9-летнего сына, труп которого нашли в чемодане на помойке. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. В ближайшее время женщину начнут допрашивать следователи, говорится в сообщении.
Ранее региональное управление МВД распространило ориентировку на подозреваемую.

«Управлением уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю за совершение преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, разыскивается Шатова Ирина Валерьевна 12.04.1990 года рождения», – указывалось в публикации.
До этого тг-канал «112» сообщал, что перед смертью мальчика несколько раз ударили ножом и задушили, а его мать исчезла сразу после того, как избавилась от трупа собственного ребенка. Отмечалось, что, когда стала известна личность матери, следователи попытались выйти на нее, но женщина уже скрылась.

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#мвд
#следователи
#женщина
#мать
#фото
#розыск
#убийство
#дети
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Два приближенных к бывшему замминистра обороны Иванову умерли в один день
13 июля 2024, 20:21

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

В один день скончались двое приближенных к экс-замминистра обороны Тимуру Иванову, сообщает «Лента.ру».
Уточняется, что речь о предпринимателе Игоре Котельникове и руководителе управления госэкспертизы оборонного ведомства РФ генерал-полковнике Магомеде Хандаеве. Обоих не стало в понедельник, 8 июля.

Хандаев напрямую подчинялся Иванову, его допросили следователи, как свидетеля по делу. В СИЗО его не содержали, а причина смерти неизвестна. Похоронили офицера в Дагестане, где присутствовали коллеги и друзья Хандаева.

Котельникова же не стало, когда он был в карцере московского СИЗО №4 «Медведь», у него были проблемы с сердцем. Как заявила член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева, смерть бизнесмена и условия его содержания в карцере связаны.

Известно, что все случилось в карцере в пятом корпусе 8 июля, но данные о происшествии поступили лишь в минувшую пятницу, 12 июля. ФСИН еще не подтвердила произошедшее, там ждут заключения экспертов.

Меркачева подчеркивала, что в карцер при жаркой погоде можно отправлять лишь в исключительных случаях, поскольку в духоту там находиться почти нереально.

«Заключенные там мучаются. (…) Вообще, весь пятый корпус известен тем, что там огромное количество карцеров — больше 30, это самое большое количество во всех СИЗО Москвы. (…) Там заключенные всегда жаловались на условия. (…) Там уже были смерти», — сказала член СПЧ.

Омбудсмен по правам человека в столице Татьяна Потяева обещала к понедельнику, 15 июля, сделать все запросы и встретиться с руководством изолятора для прояснения ситуации. Жалоб от Котельникова, по ее словам, не было.

По мнению Меркачевой, предпринимателя сложно представить сторонником криминалитета. Она заключила, что у Котельникова не была криминального опыта.

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#россия
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#минобороны рф
#уголовное дело
#тимур иванов
#новости
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МВД распространило фото матери, подозреваемой в убийстве 9-летнего сына в Перми
13 июля 2024, 19:47

Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю

Пермское ГУ МВД распространило ориентировку с фото и приметами матери, которая подозревается в жестоком убийстве сына, труп которого нашли внутри чемодана на помойке. Соответствующая информация появилась в тг-канале регионального ведомства.
«Управлением уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю за совершение преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, разыскивается Шатова Ирина Валерьевна 12.04.1990 года рождения», – указано в публикации.
По информации ведомства, женщине на вид около 30-35 лет, телосложение худощавое, русые волосы средней длины, а рост порядка 165-170 сантиметров. Была одета в светлые кроссовки либо белые сланцы, синие джинсы, кофту с капюшоном бордового цвета с белыми надписями в три строки, темную майку и с черной дамской сумкой.

«Если Вы владеете данными о местонахождении подозреваемой или другой важной информацией, обратитесь в ближайший отдел полиции или позвоните по телефонам: 89082516808», – отмечается в сообщении.
Ранее тг-канал «112» сообщал, что перед смертью мальчика несколько раз ударили ножом и задушили, а его мать исчезла сразу после того, как избавилась от трупа собственного ребенка. Отмечалось, что, когда стала известна личность матери, следователи попытались выйти на нее, но женщина уже скрылась.

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#мвд
#следователи
#женщина
#мать
#рост
#волосы
#убийство
#дети
#розыск
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«Уральские авиалинии» пересадили россиянина без ноги из бизнес-класса в эконом
13 июля 2024, 19:11

Фото: istockphoto/Mikhail Davidovich

Авиакомпания «Уральские авиалинии» пересадила пассажира без ноги и его жену из бизнес-класса в эконом. Об этом сообщил портал E1.ru.
По данным издания, все произошло на рейсе из Москвы в Екатеринбург, на который ветеран боевых действий Михаил, лишившийся ноги, и его жена Анна, специально купили более комфортные места, чтобы мужчине было удобно добираться до туалета.

Сообщается, что в какой-то момент супругов попросили пересесть в эконом-класс, хотя в бизнесе оставалось еще много свободных мест.

«У пассажиров изначально были приобретены билеты экономического класса, — рассказали E1.RU в «Уральских авиалиниях». — В связи со сбоем в системе регистрации они смогли приобрести места в бизнес-классе», – поспешила оправдаться авикомпания.
В организации также отметили, что взамен супругам дали комфортные кресла с расширенным шагом в эконом-классе, в первом ряду за бизнесом.

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#бизнес
#ветеран
#билеты
#екатеринбург
#самолет
#рейсы
#москва
#скандал
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Найдено тело еще одного рабочего после взрыва на насосной станции в Волгограде
13 июля 2024, 19:03

Фото: istockphoto/aapsky

Тело еще одного рабочего после взрыва на насосной станции в Волгограде 6 июля найдено, число погибших в результате инцидента возросло до четырех. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.
По информации спасателей, на насосной станции в Красноармейском районе города произошел взрыв газа. На месте происшествия было восемь человек, из которых трое пострадали, еще два погибли, еще трое могут быть под завалами.

Открыто уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении работ. Предварительно, была нарушена техника безопасности при сварочных работах.

Ранее сообщалось о взрыве бытового газа в Псковской области.

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#россия
#волгоградская область
#взрывы
#новости
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Семья инвалидов с Украины в Германии убила и расчленила латыша
GN: семья инвалидов с Украины в Германии убила и расчленила латыша
13 июля 2024, 18:02

Фото: istockphoto/vadimguzhva

Убийство с последующим расчленением латыша совершила семья инвалидов с Украины в Германии. Как сообщает издание Grafschafter Nachrichten, все случилось во время застолья в Нордхорне на границе с Нидерландами. Муж — инвалид-колясочник приревновал супругу к гостю, а затем убил его, ударив по голове бутылкой.
Чтобы избежать наказания, «сладкая парочка» распилила тело циркуляркой, а останки разложила по пакетам и сбросила в канал. Через пару недель полицейские вышли на злоумышленников, которых сейчас судят в Оснабрюке.

Ранее сообщалось, что гражданин Украины в Чехии получил 18 лет тюрьмы за то, что во время ссоры засунул жене между ног петарду и поджег ее.

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#германия
#литва
#убийство
#криминал
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В Перми разыскивают мать, выбросившую чемодан с телом 9-летнего сына на помойку
13 июля 2024, 17:44

Фото: iStock/Miravision

В Перми полиция разыскивает 34-летнюю мать, которая выбросила на помойку чемодан с телом 9-летнего сына внутри. Об этом сообщает телеграм-канал «112». По информации издания, перед смертью мальчика несколько раз ударили ножом и задушили.
Как указывается в сообщении, девушка исчезла сразу после того, как избавилась от трупа собственного ребенка, а тело мальчика потом нашел местный бродяга.

Сообщается, что, когда стала известна личность матери, следователи попытались выйти на нее, но девушка уже скрылась.

«Худощавая, ростом около 170 сантиметров, с русыми волосами средней длины», – указывается в материале.

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#следователи
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#труп
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Мигранты-строители снесли мужчину на газели и избили его в Москве — видео
Мигранты-строители сбили мужчину на газели в Раменках
13 июля 2024, 17:41

Фото: istockphoto/rep0rter

Мужчину сначала сбили на газели, а затем избили, не пожелав обращаться в органы, мигранты-строители в столичных Раменках. Видео происшествия опубликовал Telegram-канал Readovka.
Уточняется, что иностранцы стали бить потерпевшего после его попытки вызвать сотрудников Госавтоинспекции. Сначала несчастного опрокинули на спину, а после ударили головой об асфальт со всей силы.
Нападавших оттащили обычные прохожие, вызвав медиков. Те подтвердили, что мужчина изрядно пострадал из-за произошедшего. Со слов местных, там, где случилась авария, постоянно проезжают рабочие. Жители боятся, что избиения станут повседневностью.

Ранее сообщалось, что житель Мордовии ударил женщину по голове в Москве. Подробности в материале «Радио 1».

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