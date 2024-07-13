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Точки невозврата достигла спецоперация на Украине. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
«Ситуация на Украине ухудшается гораздо быстрее, чем люди думают, но мы уже очень близки к этому и, возможно, даже достигли точки невозврата», — сказал Меркурис.
По его словам, украинские неонацисты уже на пределе собственных возможностей. Меркурис объяснил, у боевиков ВСУ не хватает живой силы, они теряют способность и возможности для продолжения боевых действий.
«Это знаменует собой последний этап специальной военной операции, которая приведет нас к окончательному поражению Украины и победе России», — заключил Меркурис.
Россия продолжает спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с целью защитить мирных граждан от геноцида со стороны киевского режима.
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