На Украине думают, как наказать мужчин, не вернувшихся в страну для службы в ВСУ

Фото: iStock/Oleksander Bontei
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что покинувших страну мужчин, годных к военной службе, в 2024 году попросят явиться в призывные пункты. Об этом сообщает WELT TV.
При этом Умеров намекнул, что к тем, кто откажется, будут применены некие санкции.
Ранее нардеп Марьяна Безуглая предложила рассмотреть вопрос лишения гражданства тех, кто уехал из Украины за границу от мобилизации и не вернулся.
При этом, по информации украинского издания «Страна», трое детей Умерова являются гражданами США.
При этом его третий ребенок получил американский паспорт сразу после рождения.
Читайте также:
На Украине закончились экипажи для немецких танков
Владимир Зеленский отказался подписывать закон о мобилизации женщин
Зеленский признался в провале ВСУ
«Мы все еще обсуждаем, что произойдет, если они не придут добровольно», — сказал глава Минобороны Украины.
При этом, по информации украинского издания «Страна», трое детей Умерова являются гражданами США.
«В декларации за 2020 год его сын и дочка указаны как граждане Украины, а в 2022 году указано, что у них появился паспорт США», - пишет издание.
При этом его третий ребенок получил американский паспорт сразу после рождения.
Читайте также:
На Украине закончились экипажи для немецких танков
Владимир Зеленский отказался подписывать закон о мобилизации женщин
Зеленский признался в провале ВСУ
Элина Позднякова