Киевские власти на фоне растущих потерь в два раза повысили план мобилизации в трёх областях Украины, а также на оккупированной части Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.