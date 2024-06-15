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Киевские власти на фоне растущих потерь в два раза повысили план мобилизации в трёх областях Украины, а также на оккупированной части Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
В разговоре с РИА Новости он уточнил, что мобилизационный план «по отлову людей на улицах» киевский режим увеличил в Сумской, Харьковской и Одесской областях. Рогов отметил, что если первые два региона являются по сути приграничными и находятся в непосредственной близости от зоны боевых действий, то Одесская область под этот критерий не попадает.
По словам Рогова, выполнение этого нового плана в указанных областях находится под большим вопросом. Дело в том, что и предыдущие, более низкие планы мобилизации сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов - прим. ред.) выполняли с большим трудом.
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Александр Бойцов