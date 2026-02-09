Иностранец развращал российских детей целыми группами
В Краснодарском крае суд вынес приговор иностранному гражданину по делу о надругательстве над детьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Мужчину признали виновным по статье о насильственных действиях сексуального характера. По данным суда, в декабре 2023 года гражданин Индии Бариндер Сингх, находясь в Усть-Лабинском районе, организовал групповой звонок с участием пяти несовершеннолетних девяти-десяти лет, проживавших в другом регионе, и совершил в отношении них насилие.
Уточняется, что фигурант осознавал возраст своих жертв. Ему назначили 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также запретили в течение десяти лет заниматься деятельностью, связанной с обучением и воспитанием детей в образовательных учреждениях.
