Иностранец развращал российских детей целыми группами

09 февраля 2026, 14:59

В Краснодарском крае иностранец из Индии надругался над детьми

Фото: istockphoto/Rawf8

В Краснодарском крае суд вынес приговор иностранному гражданину по делу о надругательстве над детьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.