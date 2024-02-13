В одной из башен «Москвы-Сити» заблокировались лифты

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В Башне «Федерация» в «Москве-Сити» заблокировались лифты. Это произошло из-за повреждения ремонтными рабочими системы пожарной сигнализации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в экстренных служб столицы.
«По предварительной информации, причиной автоматической остановки лифтов в башне "Федерация" стало повреждение специалистами ремонтной бригады системы пожарной сигнализации», - говорится в сообщении.
В настоящее время выясняются все подробности и обстоятельства происшествия.
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