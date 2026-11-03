В одной из престижных гостиниц Марокко погибла супружеская пара из Британии

03 ноября 2026, 00:26

В отеле Агадира от отравления газом погибла супружеская пара из Великобритании

Фото: iStock/chingyunsong

В отеле марокканского Агадира погибла супружеская пара из Великобритании. Предположительно, причиной стало отравление бытовым газом. Об этом сообщает новостной портал Maghreb Times.