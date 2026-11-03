В одной из престижных гостиниц Марокко погибла супружеская пара из Британии
В отеле марокканского Агадира погибла супружеская пара из Великобритании. Предположительно, причиной стало отравление бытовым газом. Об этом сообщает новостной портал Maghreb Times.
Тела британцев обнаружили в номере одной из престижных гостиниц. Кроме того, двое граждан Франции, которые проживали в том же отеле, получили тяжёлое отравление — их уже доставили в местную больницу для неотложной помощи и обследования.
По предварительной информации, гибель британской пары и отравление французских туристов могут быть связаны с утечкой газа в номерах. Правоохранительные органы проверяют эту версию в ходе продолжающегося расследования. Вскрытие тел погибших и обследование пострадавших должны установить, какой именно газ стал причиной трагедии и откуда он мог исходить.
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