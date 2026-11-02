В Свердловской области сошли с рельсов два вагона с аммиачной селитрой
В Свердловской области два вагона с аммиачной селитрой сошли с рельсов. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Чрезвычайное происшествие случилось вечером 2 октября на подъездных железнодорожных путях необщего пользования недалеко от станции Мурзинка. Два гружёных аммиачной селитрой вагона сошли с рельсов, однако не опрокинулись. В результате инцидента никто не пострадал, а груз остался неповреждённым.
Отмечается, что пути принадлежат АО «Калиновский химический завод». По факту случившегося специалисты организовали проверку соблюдения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Ранее сообщалось об аналогичном происшествии в Болгарии. Там с рельсов сошли семь вагонов с аммиачной селитрой. При этом часть опасного груза рассыпалась на месте происшествия
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