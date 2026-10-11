В южноазиатской стране «тараканы» устроили протесты, более пяти тысяч задержанных

11 октября 2026, 12:17

В Индии задержали более пяти тысяч протестующих, двое полицейских пострадали

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Более пяти тысяч человек задержали в Нью-Дели во время протестов, организованных сатирическим политическим движением «Партия тараканов». В ходе столкновений пострадали как минимум два сотрудника полиции, сообщает газета The Hindu.