В южноазиатской стране «тараканы» устроили протесты, более пяти тысяч задержанных
Более пяти тысяч человек задержали в Нью-Дели во время протестов, организованных сатирическим политическим движением «Партия тараканов». В ходе столкновений пострадали как минимум два сотрудника полиции, сообщает газета The Hindu.
По данным издания, протестующие требуют отставки главы избирательной комиссии Индии и отмены пересмотра списков избирателей. Двух пострадавших полицейских доставили в больницу. На фоне массовых акций власти временно закрыли 45 станций метро в индийской столице.
В субботу представители движения также сообщили о задержании его лидера Абхиджита Дипке. Аналогичные протесты начались в Мумбаи, уточняет СМИ.
«Партия тараканов» — сатирическое политическое движение, основанное в мае 2026 года. Оно возникло в ответ на высказывание председателя Верховного суда Индии Сурьи Канта, который сравнил безработную молодежь с тараканами.
Организация быстро приобрела популярность в социальных сетях и заручилась поддержкой оппозиционных политиков и активистов. В июне ее основатель Абхиджит Дипке вернулся из США в Индию, чтобы возглавить протесты в Нью-Дели и добиваться реформ в сфере образования.
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